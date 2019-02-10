Son Dakika Haberleri: Mbaye Diagne, Trabzonspor'a Karşı 11'de

Mbaye Diagne, Trabzonspor'a Karşı 11'de

1 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor karşısında yeni transfer Mbaye Diagne'ye 11'de şans verdi.

Mbaye Diagne, Trabzonspor'a Karşı 11'de, System.String[]
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor karşısında yeni transfer Mbaye Diagne'ye 11'de şans verdi. Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın 11'i belli oldu. Teknik Direktörü Fatih Terim, bordo-mavililere karşı ileri uçta yeni transfer Mbaye Diagne'ye şans verirken, milli takımdan dönenen Yuto Nagatoma'yı da sol bekte görevlendirdi. Cezalı Fernando'nun yerine de Ryan Donk 11'de başlayacak. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor karşısında; Muslera, Linnes, Marcao, Luyindama, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru, Younes Belhanda ve Mbaye Diagne 11'i ile 3 puan arayacak. Yedeklerde ise; İsmail, Ahmet, Selçuk, Ömer, Emre Akbaba, Mitroglou, Semih, Emre Taşdemir, Yunus ve Muğdat bulunuyor.

(Oğuzhan Ort/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:46 Kaynak: İHA

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