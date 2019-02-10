Mbaye Diagne, Trabzonspor'a Karşı 11'de
1 saat önce
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor karşısında yeni transfer Mbaye Diagne'ye 11'de şans verdi.
Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
, Trabzonspor
karşısında yeni transfer Mbaye Diagne'ye 11'de şans verdi. Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın 11'i belli oldu. Teknik Direktörü Fatih Terim, bordo-mavililere karşı ileri uçta yeni transfer Mbaye Diagne'ye şans verirken, milli takımdan dönenen Yuto Nagatoma'yı da sol bekte görevlendirdi. Cezalı Fernando'nun yerine de Ryan Donk
11'de başlayacak. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor karşısında; Muslera
, Linnes, Marcao, Luyindama, Yuto Nagatomo
, Ryan Donk, Badou Ndiaye
, Sofiane Feghouli
, Henry Onyekuru
, Younes Belhanda
ve Mbaye Diagne 11'i ile 3 puan arayacak. Yedeklerde ise; İsmail, Ahmet, Selçuk
, Ömer, Emre Akbaba
, Mitroglou, Semih, Emre Taşdemir
, Yunus ve Muğdat bulunuyor.
(Oğuzhan Ort/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:46 Kaynak: İHA
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