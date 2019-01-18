Mbaye Diagne ve Eljif Elmas Pfdk'ye Sevk Edildi
56 dakika önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Kasımpaşalı Mbaye Diagne ile Fenerbahçeli Eljif Elmas'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Hukuk Müşavirliği, Kasımpaşalı Mbaye Diagne ile Fenerbahçeli Eljif Elmas
'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK
) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turunda Aytemiz Alanyaspor
ile oynadığı maçın bitiminde rakibine tüküren Diagne, bu eyleminden dolayı PFDK'ye gönderildi.
Kupada Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile oynanan müsabakada kırmızı kart gören Fenerbahçeli Eljif, kural dışı hareketi nedeniyle disipline gönderildi. Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor
'un Medipol Başakşehir
ile yaptığı maçta oyundan ihraç edilen Bakary Nimaga da aynı gerekçeyle PFDK'ye sevk edildi. İstikbal Mobilya Kayserispor
ile Antalyaspor
kulüpleri ise Türkiye Kupası
maçlarındaki saha olayları nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:43 Kaynak: AA
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