MBB 2'nci Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Büyükakın:

"Depreme karşı alınacak önlemler bütün belediyelerin işbirliği ile olmalı"

İSTANBUL - Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Büyükakın, "Lojistik hareket ulaşımın planlanmasında hep birlikte ortak bir akılla hareket etmemiz gerekir. Depreme karşı alınacak önlemler bütün belediyelerin işbirliği ile olmalı" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği 2019 yılı 2'nci Olağan Meclis Toplantısı'nı Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleştirdi. Marmara bölgesindeki belediyelerin başkan ve meclis üyelerinin yoğun katılımı ile gerçekleşen toplantıda konuşan Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Büyükakın, "Bazı şeyler bir belediyenin yapması gerekenlerin ötesinde bir koordinasyondur. Mesela bölgenin tamamında bir aksiyon almazsanız Marmara denizinin korunma sahası yok. Eğer bir belediye gerekeni yapıyorum deyip yapmıyorsa denizi ne ile koruyacaksanız onlarında bir eylemde bulunması lazım. Lojistik hareket ulaşımın planlanması aynı şekilde hep birlikte ortak bir akılla hareket etmemiz gerekir. Depreme karşı alınacak önlemler bütün belediyelerin işbirliği ile olması gerekir. Mesela geçtiğimiz günlerde Marmara Adası'nda yangın oldu. Aslında bizim bir kez daha gördüğümüz bir şey vardı ki Marmara Bölgesi ölçeğinde yangına ortak müdahale noktasında eksiklerimiz var. Yine denetim açısından Büyükşehir Belediyesi'nin denetim uçağı var havadan denetim yapıyoruz. Bunun aslında Marmara Denizi'ni kirletici bütün unsurların tamamının incelenmesi gerekiyor. Depreme karşı ortak plan geliştirmemiz gerekiyor " dedi.

"Bin 200'ye yakın belediye çöpünü zor topluyor"

MBB 2'nci olağan meclis toplantısında üye belediyelere söz hakkı verilmesinin ardından konuşan ve finansal çalışmalarla alakalı bilgi veren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Bin 200'ye yakın belediye çöpünü zor topluyor. Arabasına zor mazot koyuyor. Bunların tespitini tek tek yaptık. Ankara Belediyeler Birliği'nin 5 yıldızlı bir oteli var. Aşağı yukarı bütün odalar belediye başkanları ile doludur. Vatandaş diyor ki özellikle doğuya gittiğin zaman kürsüye çıkıp konuştuk geldik kasa bomboş 5 kuruş yok. Yandık bittik bizi kurtarın diyorlar. Onlardan aldığımız raporları da gerekli yerlere iletmek için hazırladık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan toplantıda 13 maddelik gündemin oylamaya sunulmasının ardından yeni üye belediyelere üyelik belgeleri verildi.