MBB Gençlik Merkezi, gençleri TYT-AYT sınavına hazırlıyor - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, açılan ücretsiz kurslarla gençleri, TYT ve AYT sınavına hazırlıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında 8 ayrı branşta, Türkçe, tarih, coğrafya, matematik, felsefe, fizik, kimya ve biyoloji derslerinden kurslar veriyor.

12 Ekim'de başlatılan kurslar, 26 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.

Derslere, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak 10 öğrenci alınıyor.

Her ay görülen derslerle ilgili 2 deneme sınavı yapılıyor. Gençlere, sınava gireceği alan ile alakalı ücretsiz konu anlatım ile soru bankası kitapları da veriliyor.

Gençlik Merkezindeki eğitimler, 5 farklı derslikte verilirken haftanın 2 günü ise soru çözümü yapılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle olası bir yüz yüze eğitim kısıtlamasında ise dersler, Paniktv Youtube hesabından canlı olarak verilecek.

Gençlik Merkezinde eğitim veren branş öğretmenleri aynı zamanda öğrencilere rehberlik ve danışmanlık hizmeti de sunarak, gençlerin kişisel sorunlarıyla da birebir ilgileniyor.