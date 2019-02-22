Son Dakika Haberleri: Mbşt'den Hollanda'da Gurbetçilere Atölye Çalışması

Mbşt'den Hollanda'da Gurbetçilere Atölye Çalışması

11 dakika önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (MBŞT) tarafından Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının desteğiyle Sanatolia Hollanda Türk Kültür ve Sanat Merkezi tarafından yürütülen "Hollanda'da Türkçe Kültür ve Sanat" projesi kapsamında diksiyon, seslendirme ve oyunculuk...

Mbşt'den Hollanda'da Gurbetçilere Atölye Çalışması, System.String[]
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (MBŞT) tarafından Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının desteğiyle Sanatolia Hollanda Türk Kültür ve Sanat Merkezi tarafından yürütülen "Hollanda'da Türkçe Kültür ve Sanat" projesi kapsamında diksiyon, seslendirme ve oyunculuk başlıklı atölye çalışmaları yapıldı.

MBŞT Genel Sanat Yönetmeni Burak Gün, yaptığı yazılı açıklamada, Hollanda'nın Lahey şehrinde gurbetçi sanatseverlerle bir araya geldiklerini belirtti.

Yaklaşık 8 yıl içerisinde 230 bin izleyiciye ulaşan bir Anadolu tiyatrosu olduklarını ifade eden Gün, şunları kaydetti:

"Bu sayının yaklaşık 150 binini okullarında tiyatro yaptığımız öğrenci kardeşlerimiz oluşturuyor. Hollanda'ya gelmeden hemen önce mevcudu on kişi olan şirin bir kırsal mahalle okulundaydık. Nasip oldu, bugün Lahey'deki dostlarımızla buluştuk ve yelpazemizdeki renklere bir yenisini daha eklemiş olduk. Burada Sanatolia yetkilileri tarafından son derece sıcak ve samimi ağırlandık. Kendilerine gönülden teşekkür ediyorum. Her yaştan gurbetçinin katıldığı atölye çalışmalarımız da son derece verimli geçti."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:01 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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