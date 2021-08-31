Mbwana Samatta, transfer görüşmeleri için Belçika'da

Sarı-Lacivertliler'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Antwerp, Mbwana Samatta'yı kadrosuna katmaya çok yakın. Tanzanyalı forvet oyuncusu transfer görüşmeleri için Belçika'ya gitti.

GİDER GİTMEZ MORİTA

Fenerbahçe ile Portekiz'in Santa Clara takımları arasında İstanbul bileti de alınan Japon oyuncu Hidemasa Morita konusunda dün bir anlaşmazlık çıkmıştı. A Spor'un haberine göre; Kanarya, yıldız oyuncunun kulübü Santa Clara ile prensipte anlaştı. Samatta'nın ayrılmasıyla bu transfer resmiyet kazanacak.