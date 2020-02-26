MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesinden koronavirüs açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesinden koronavirüs açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi, üşüme ve titreme şikayetiyle başvuran 24 yaşındaki kadın hastanın muayenesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanmadığı, hastayla ilgili karantinanın söz konusu olmadığı ve hastanenin acil servis hizmetlerini sürdürdüğü bildirildi.

MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesinden koronavirüs açıklaması Açıklaması, System.String[]

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi, üşüme ve titreme şikayetiyle başvuran 24 yaşındaki kadın hastanın muayenesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanmadığı, hastayla ilgili karantinanın söz konusu olmadığı ve hastanenin acil servis hizmetlerini sürdürdüğü bildirildi.

MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesinden, hastanede koronavirüs vakası görüldüğüne yönelik iddialar üzerine açıklama yapıldı.

Açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"26 Şubat'ta 24 yaşındaki kadın hasta, bir gündür devam eden üşüme titreme şikayeti ile hastanemize başvurmuştur. Yapılan muayene sonrasında koronavirüs enfeksiyonuna yönelik bulguya rastlanmamıştır. Hastanemiz konu ile ilgili hassasiyeti nedeniyle tedbir amaçlı örnek alınmasına ve teste gönderilmesine karar vermiştir. Hastamızla ilgili bir karantina söz konusu değildir. Acil servisimiz hizmete devam etmektedir."

Acil Servis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:18 Kaynak: AA
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