MCBÜ, İzmir depremine ilişkin teknik rapor hazırladı - Son Dakika

MCBÜ, İzmir depremine ilişkin teknik rapor hazırladı

25.12.2020 13:23
MCBÜ, İzmir depremine ilişkin teknik rapor hazırladı, System.String[]

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından 30 Ekim'de İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin teknik rapor hazırladı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından 30 Ekim'de İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin teknik rapor hazırladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, raporun, depremin sismik karakteristiğini ve meydana gelen yapısal hasarların nedenlerini ortaya koyduğu ve olası benzer depremlere karşı bir takım öneriler içerdiği belirtildi.

Raporda 117 kişi ölümüne bin 34 kişinin de yaralanmasına neden olan depremdeki hasar ve yıkımın, bina tasarım ve uygulama aşamalarında yapılan bariz hatalardan, eksikliklerden ve yetersizliklerden kaynaklandığı kaydedildi.

Depremin etkilediği bölgede 2000 yılından önce inşa edilmiş yapıların deprem performanslarının ve zemin özelliklerinin uzman inşaat mühendisleri tarafından hızlı bir şekilde araştırılmasının önerildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yetersiz olan mevcut yapılar, uygun yöntemler ile güçlendirilmeli ya da yıkılmalıdır. Yeni inşa edilecek yapıların tasarım ve uygulama aşamalarında hem yapı hem de zemin mekaniği açısından yeterli özen gösterilmelidir. Yetersiz zeminler uygun yöntemler ile iyileştirilmeli ve bu zemine uygun temel sistemleri kullanılmalıdır. Hastane binalarında yoğunlukla kullanılan deprem izolatörlerinin ve sönümleyicilerin diğer tip yapılarda da kullanımı teşvik edilmelidir."

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İnşaat, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MCBÜ, İzmir depremine ilişkin teknik rapor hazırladı - Son Dakika


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