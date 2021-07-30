MCBÜ'lü genç mühendislerin mezuniyet sevinci - Son Dakika

MCBÜ'lü genç mühendislerin mezuniyet sevinci

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Mühendislik Fakültesi 25'nci dönem mezunları kep atarak mesleğe adım attı.

MCBÜ'nün Muradiye Kampüsü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi Rekreasyon Alanında gerçekleştirilen Mühendislik Fakültesi mezuniyet töreninde; İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Bio Mühendislik, Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümlerinden mezun olan genç mühendisler, diplomalarını alıp kep fırlattı. Konuşma yapan MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, "Sevgili mezunlarımız. Hepinize hayırlı bir gelecek diliyor, sevgilerimi sunuyor ve hayatta daima üstün başarılara erişmenizi temenni ediyorum" dedi. Rektör Prof. Dr. Ataç, genç mühendislere ve ailelere gelecekte yapmaları gereken çalışmalarda yol gösterici bilgiler aktardı. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler törende ödüllendirildi. Tören, öğrencilerin hep bir ağızdan 'Mühendislik Yemini' etmeleri ve kep atmayla sona erdi.

Son Dakika

TFF'nin fidan projesine bir tepki de ünlü sinema sanatçısı Zafer Algöz'den geldi

Baba ve oğulun arasına para girdi! 17 yaşındaki genç az para veren babasını vurmak isterken başkasını vurdu

Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı

Türkiye alevler içinde kalırken kendisine ulaşılamayan THK Başkanı Aşçı: Düğüne gitmek durumunda kaldım

Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Şu anda aktif olan yangınlarda iyiye gidiş var, 57 nokta kontrol altına alındı

25 yaşındaki Şahin itfaiyeye su taşırken can verdi! Son paylaşımı yürek parçaladı

Türkiye'yi alev topuna çeviren bu yangınlar nereden çıktı? Uzmanlar iki ihtimal üzerinde duruyor: İklim krizi ve sabotaj

Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?