MCBÜ'nün İHA'sı gökyüzü ile buluştu - Son Dakika

MCBÜ'nün İHA'sı gökyüzü ile buluştu

29.03.2021 20:44

MCBÜ'nün İHA'sı gökyüzü ile buluştu Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Bilim ve Teknoloji Kulübü öğrencilerinin bir araya gelerek kurduğu 'Kaygusuz İHA Takımı', Teknofest İHA 2021 yarışması hazırlık çalışmalarına, İnsansız Hava Aracı otonom test uçuşu...

MCBÜ'nün İHA'sı gökyüzü ile buluştu

MANİSA - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Bilim ve Teknoloji Kulübü öğrencilerinin bir araya gelerek kurduğu 'Kaygusuz İHA Takımı', Teknofest İHA 2021 yarışması hazırlık çalışmalarına, İnsansız Hava Aracı otonom test uçuşu ile başladı.

Manisa Havacılık Tesislerinde gerçekleştirilen uçuşta; Rektör Danışmanı Doç. Dr. Fehmi Bardak, Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Onat, MCBÜ Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Dr. Öğr. Üyesi Emre Uygur, Bilim ve Teknoloji Kulübü Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Solmaz ile Kaygusuz İHA Takımı üyeleri Yusuf Korucu, Mustafa Özdemir, Ferhat Paçacı ve Furkan Bellibaş bulundu. Kaygusuz İHA Takım kaptanı Mustafa Özdemir, üç yıldır TEKNOFEST İHA yarışmalarına katıldıklarını, bu yıl yapılacak yarışlarda, kendi ESC ve motorlarını üretmek için çalıştıklarını belirterek, 900 gram altında bir İHA üretmeyi planladıklarını bu nedenle rapor sonuçları açıklanmadan ilk uçuşu gerçekleştirdiklerini söyledi. Yaptıkları sistemde yerli teknolojileri ve kendi ürettikleri ekipmanları kullanmanın esas amaçları olduğunu vurgulayan Özdemir, bundan sonraki süreçte özellikle motor geliştirme çalışmalarına ağırlık vereceklerine dikkat çekti.

Geçen yıl Kaygusuz İHA takımı üyesi olan Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü mezunu Yusuf Korucu'nun bu yıl danışman olarak destek vereceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Özgür Solmaz ise takım içinden mezun olan bir öğrencinin, danışmanlık yaparak deneyimlerini yeni üyelere aktarmasının, bilginin devamlılığının sağlanması noktasında çok önemli olduğunu dile getirdi.

Takım kaptanı Mustafa Özdemir de Manisa Celal Bayar Üniversitesinin kendilerine sağladıkları imkanlar ve destekler için Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç nezdinde tüm yöneticilere teşekkür ederek, bu seneki yarışlarda üniversitelerini en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade etti.

MCBÜ'nün İHA'sı gökyüzü ile buluştu
MCBÜ'nün İHA'sı gökyüzü ile buluştu
MCBÜ'nün İHA'sı gökyüzü ile buluştu
MCBÜ'nün İHA'sı gökyüzü ile buluştu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İhlas Haber Ajansı, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MCBÜ'nün İHA'sı gökyüzü ile buluştu - Son Dakika


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