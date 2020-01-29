MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ataç, Sarıgöl'ü ziyaret etti - Son Dakika

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Sarıgöl Kaymakamlığını Sarıgöl Meslek Yüksek Okulu'nu ve ilçe belediyesini ziyaret etti.

İlçeye gelen Prof. Dr. Ataç, ilk olarak Kaymakam Ali Arıkan'ı ve Belediye Başkanı Necati Selçuk'u makamında ziyaret etti. Daha sonra Sarıgöl Meslek Yüksek Okuluna geçen Ataç, ilçe belediyesi tarafından meslek yüksekokuluna tahsis edilmesi planlanan 5 dekarlık Atatürk Parkı'nda incelemede bulundu.

Okulu ve idari binasını dolaşarak okulun eksikleri hakkında Sarıgöl Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğretim görevlisi Tuncay Demirer'den bilgiler alan Ataç, öğrencilerle sohbet etti.

Ataç, ziyarette gazetecilere yaptığı açıklamada MCBÜ'nün ilçelerdeki tüm meslek yüksekokullarını ziyaret ettiğini belirterek, "Okullarımızın eksiklerini yerinde görerek, gidermeye çalışacağız. Öğrencilerimizin daha güzel ortamlarda eğitim almalarını sağlayacağız." dedi.

İlçe Belediye Başkanı Selçuk da Atatürk Parkı'nın MCBÜ'ye devri için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Atatürk Parkı'mızın üniversiteye verilmesi için meclis kararımız çıktı. Devir işlemlerinin tamamlanmasından sonra, Sarıgöl Belediyesi tarafından çevre düzenlenmesi, yemekhane gibi çalışmaları yapacağız." diye konuştu.