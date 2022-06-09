Mcdodo'nun uygun fiyatlı Apple aksesuarları

Apple geçtiğimiz günlerde düzenlediği WWDC 2022 etkinliğinde yeni yazılımlarını ve ürünlerini tanıtırken, Türkiye fiyatlarına ciddi bir zam yaptı. Bu kapsamda en ucuz iPhone modelinin fiyatı 13 bin 499 TL'ye ulaşırken, en uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarın fiyatı 20 bin 999 TL seviyesine ulaştı.

Apple'ın telefon, akıllı saat ve diğer cihazları için sunduğu aksesuarlar her zaman alternatiflerine kıyasla bir hayli pahalı oluyor. Ancak döviz kuruna bağlı olarak gerçekleştirilen bu son zam sonrasında aksesuar fiyatları ciddi anlamda arttı. Bu kapsamda Mcdodo aksesuarları ile karşınızdayız.

Apple zam

Apple'a kıyasla yüzde 50'yi geçen fiyat farkı

ShiftDelete.Net ekibi olarak aktif bir şekilde kullandığımız Mcdodo, Apple'ın birçok aksesuarını daha uygun fiyata bizlere sunan ve kaliteli ürünleri ile ön plana çıkan bir marka. Apple'ın uyguladığı fiyat artışının aksine Mcdodo ürünlerinde fiyatlarını korumaya devam ediyor.

Bu kapsamda günlük hayatınızda ihtiyaç duyulan aksesuarları bir araya getirdik. Apple'a kıyasla çok daha uygun fiyata satılan MagSafe destekli iPhone 13 kılıfı, 90 derece açıya sahip olan Lightning kablosu ve birden fazla çıkışa sahip olan yüksek hızlı şarj adaptörü bu ürünlerden sadece bazıları.

Buraya tıklayarak uygun fiyatlı Mcdodo ürünlerinin tamamını görebilirsiniz.