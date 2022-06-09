Mcdodo'nun uygun fiyatlı Apple aksesuarları - Son Dakika
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Mcdodo'nun uygun fiyatlı Apple aksesuarları

09.06.2022 19:39
Mcdodo'nun uygun fiyatlı Apple aksesuarları

ShiftDelete.Net ekibi olarak aktif bir şekilde kullandığımız Mcdodo, Apple'ın birçok aksesuarını daha uygun fiyata bizlere sunuyor.

Apple geçtiğimiz günlerde düzenlediği WWDC 2022 etkinliğinde yeni yazılımlarını ve ürünlerini tanıtırken, Türkiye fiyatlarına ciddi bir zam yaptı. Bu kapsamda en ucuz iPhone modelinin fiyatı 13 bin 499 TL'ye ulaşırken, en uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarın fiyatı 20 bin 999 TL seviyesine ulaştı.

Apple'ın telefon, akıllı saat ve diğer cihazları için sunduğu aksesuarlar her zaman alternatiflerine kıyasla bir hayli pahalı oluyor. Ancak döviz kuruna bağlı olarak gerçekleştirilen bu son zam sonrasında aksesuar fiyatları ciddi anlamda arttı. Bu kapsamda Mcdodo aksesuarları ile karşınızdayız.

Apple zam

Apple'a kıyasla yüzde 50'yi geçen fiyat farkı

ShiftDelete.Net ekibi olarak aktif bir şekilde kullandığımız Mcdodo, Apple'ın birçok aksesuarını daha uygun fiyata bizlere sunan ve kaliteli ürünleri ile ön plana çıkan bir marka. Apple'ın uyguladığı fiyat artışının aksine Mcdodo ürünlerinde fiyatlarını korumaya devam ediyor.

Mcdodo'nun uygun fiyatlı Apple aksesuarları

Bu kapsamda günlük hayatınızda ihtiyaç duyulan aksesuarları bir araya getirdik. Apple'a kıyasla çok daha uygun fiyata satılan MagSafe destekli iPhone 13 kılıfı, 90 derece açıya sahip olan Lightning kablosu ve birden fazla çıkışa sahip olan yüksek hızlı şarj adaptörü bu ürünlerden sadece bazıları.

Buraya tıklayarak uygun fiyatlı Mcdodo ürünlerinin tamamını görebilirsiniz.

YORUMLAR
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Yeni Gürgençler mağazasının açılışına katıldık! Yeni Gürgençler mağazasının açılışına katıldık! Zamdan sonra Apple'ın Türkiye'de sattığı en ucuz 10 ürün! Zamdan sonra Apple'ın Türkiye'de sattığı en ucuz 10 ürün!
Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, Apple, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mcdodo'nun uygun fiyatlı Apple aksesuarları - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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