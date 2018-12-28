Mcdonald's Mukbang ???? | Marangozlar Bana Saldırdı ?!

Lahmacun mukbang videomu çok sevmiştiniz.

Lahmacun mukbang videomu çok sevmiştiniz. Bende ikinci mukbang videomla karşınızdayım. Bu sene bir soru-cevap yapmadığımı farkettim ve soru-cevap videosunu neden mukbangla birleştirmiyorum dedim. Umarım keyifle izlersiniz.

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