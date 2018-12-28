Son Dakika Haberleri: Mcdonald's Mukbang ???? | Marangozlar Bana Saldırdı ?!

Mcdonald's Mukbang ???? | Marangozlar Bana Saldırdı ?!

1 saat önce

Lahmacun mukbang videomu çok sevmiştiniz.

Lahmacun mukbang videomu çok sevmiştiniz. Bende ikinci mukbang videomla karşınızdayım. Bu sene bir soru-cevap yapmadığımı farkettim ve soru-cevap videosunu neden mukbangla birleştirmiyorum dedim. Umarım keyifle izlersiniz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:55 Kaynak: Youtube

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