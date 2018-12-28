Mcdonald's Mukbang ???? | Marangozlar Bana Saldırdı ?!
1 saat önce
Lahmacun mukbang videomu çok sevmiştiniz.
Lahmacun mukbang videomu çok sevmiştiniz. Bende ikinci mukbang videomla karşınızdayım. Bu sene bir soru-cevap yapmadığımı farkettim ve soru-cevap videosunu neden mukbangla birleştirmiyorum dedim. Umarım keyifle izlersiniz.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:55 Kaynak: Youtube
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