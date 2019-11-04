McDonald's Genel Müdürü, çalışanıyla ilişkisi nedeniyle görevden alındı
7 saat önce
Dünyanın en büyük fast food restoran şirketlerinden biri olan McDonald'ın üst yöneticisi ve genel müdürü, bir çalışanıyla ilişki yaşadığı için görevden alındı.
Dünyanın en büyük fast food restoran şirketlerinden biri olan McDonald'ın üst yöneticisi ve genel müdürü, bir çalışanıyla ilişki yaşadığı için görevden alındı.
McDonald's'dan yapılan açıklamada, şirketin CEO'su Steve Easterbrook'un, bir çalışanıyla karşılıklı rızaya dayalı ilişkiye girerek şirket politikasını ihlal ettiği, sağduyulu davranmadığı ve görevden alındığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:09
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