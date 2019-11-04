Son Dakika Haberleri: McDonald's Genel Müdürü, çalışanıyla ilişkisi nedeniyle görevden alındı
Son Dakika Dünya McDonald's Genel Müdürü, çalışanıyla ilişkisi nedeniyle görevden alındı

McDonald's Genel Müdürü, çalışanıyla ilişkisi nedeniyle görevden alındı

7 saat önce

Dünyanın en büyük fast food restoran şirketlerinden biri olan McDonald'ın üst yöneticisi ve genel müdürü, bir çalışanıyla ilişki yaşadığı için görevden alındı.

McDonald's Genel Müdürü, çalışanıyla ilişkisi nedeniyle görevden alındı, System.String[]

Dünyanın en büyük fast food restoran şirketlerinden biri olan McDonald'ın üst yöneticisi ve genel müdürü, bir çalışanıyla ilişki yaşadığı için görevden alındı.


McDonald's'dan yapılan açıklamada, şirketin CEO'su Steve Easterbrook'un, bir çalışanıyla karşılıklı rızaya dayalı ilişkiye girerek şirket politikasını ihlal ettiği, sağduyulu davranmadığı ve görevden alındığı belirtildi.

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CEO, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:09 
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