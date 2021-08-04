McDonald's, ilk defa bir espor takımı ile sponsorluk anlaşması imzaladı! - Son Dakika
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McDonald's, ilk defa bir espor takımı ile sponsorluk anlaşması imzaladı!

04.08.2021 09:48
McDonald's, ilk defa bir espor takımı ile sponsorluk anlaşması imzaladı!

Ünlü fast food zinciri McDonald's, espor organizasyonu FaZe Clan ile büyük bir sponsorluk anlaşması yaptığını duyurdu.

McDonald's ve Faze Clan arasında gerçekleşen anlaşma, espor organizasyonun resmi Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşım ile duyuruldu.

McDonald's, ilk defa bir espor takımı ile sponsorluk anlaşması imzaladı!

Oyun endüstrisindeki çeşitliliği vurgulamak amacıyla FaZe Clan'ın yıldız oyuncuları; FaZe Rug, FaZe Adapt, FaZe Swagg ve diğerlerinin de yer aldığı tanıtım videosu, Mc Donald's restoranında ellerinde McDonald's hamgurleriyle bilgisayar başında eğlendikleri bir video eşliğinde paylaşıldı. Video, "Ailemize hoşgeldiniz @McDonalds" başlığı ile tanıtıldı.

"BU ANLAŞMA MARKAMIZI OYUN DÜNYASININ ÖTESİNE TAŞIYOR"

FaZe Clan CEO'su Lee Trink, gerçekleşen anlaşma hakkında yaptığı açıklamada, "FaZe'de çeşitliliği ve kapsayıcılığı önceliklerimizin ön saflarına taşımaya devam ediyoruz ve bu yolu açan McDonald's gibi ikonik bir markayla ortak olmaktan gurur duyuyoruz." dedi. Sözlerine ek olarak "Bu, markamızın oyun dünyasının ötesine taşıyan FaZe Clan'in bir başka örneği ve hayranlarımızın bu çığır açan ortaklıktan gelen içeriği beğeneceğini umuyoruz." diye ekledi

"GENÇLER İÇİN OYUNLARIN GELECEĞİNE IŞIK TUTMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

McDonald's ABD Franchise Pazarlama Komitesi Sahibi ve Başkanı Christopher Mann, "McDonald's, hizmet verdiğimiz toplulukları vurgulamak ve tutku noktalarını eğlenceli bir şekilde desteklemek için FaZe Clan ile ortak olmaktan heyecan duyuyoruz. Gençler için oyunların geleceğini olumlu yönde etkilemek için oyun endüstrisinin artan çeşitliliğine ışık tutmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

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Mcdonalds, Espor, CSGO, Gamegar, Güncel, Son Dakika

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