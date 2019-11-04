Son Dakika Haberleri: McDonald's'ın Üst Yöneticisi Easterbrook, çalışanıyla ilişkisi yüzünden işinden oldu
Son Dakika Güncel McDonald's'ın Üst Yöneticisi Easterbrook, çalışanıyla ilişkisi yüzünden işinden oldu

McDonald's'ın Üst Yöneticisi Easterbrook, çalışanıyla ilişkisi yüzünden işinden oldu

6 saat önce

NEW Dünyanın en büyük fast food restoran şirketlerinden birinin üst yöneticisi ve genel müdürü, bir çalışanıyla ilişki yaşadığı için işini kaybetti.

McDonald's'ın Üst Yöneticisi Easterbrook, çalışanıyla ilişkisi yüzünden işinden oldu, System.String[]

NEW Dünyanın en büyük fast food restoran şirketlerinden birinin üst yöneticisi ve genel müdürü, bir çalışanıyla ilişki yaşadığı için işini kaybetti.

McDonald's'dan yapılan açıklamada, Üst Yönetici (CEO) Steve Easterbrook'un, bir çalışanıyla karşılıklı rızaya dayalı ilişkiye girerek şirket politikasını ihlal ettiği, sağduyulu davranmadığı ve görevden alındığı belirtildi.

İngiliz iş adamı Easterbrook da çalışanlara gönderdiği e-postada, bir çalışanıyla ilişki yaşadığını ve bunun bir hata olduğunu kabul etti.

Easterbrook, "Şirketin değerleri göz önünde bulundurulduğunda, gitmem gerektiği konusunda yönetim kuruluyla hemfikirim." ifadesini kullandı.

McDonald's yönetim kurulu üyelerinin cuma günü kapsamlı bir değerlendirmeden sonra 2015'ten bu yana şirketin üst yöneticisi olan Easterbrook'un görevden alınması yönünde oy kullandığı belirtildi.

Şirket, Easterbrook'un birlikte olduğu çalışan hakkında bilgi verilmeyeceğini açıklarken, avukatı da soruları yanıtlamaktan kaçındı.

Yönetim kurulu, McDonald's'ın genel müdürlüğüne ve üst yöneticiliğine şirketin ABD biriminin müdürü Chris Kempczinski'yi getirdi.

CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:26 Kaynak: AA
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