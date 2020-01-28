McDonald's, Japonya'daki restoranlarında menüsüne 'pirinç burger'i ekliyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya McDonald's, Japonya'daki restoranlarında menüsüne 'pirinç burger'i ekliyor - Son Dakika Dünya

McDonald's, Japonya'daki restoranlarında menüsüne 'pirinç burger'i ekliyor

6 saat önce

Dünyanın en büyük fast food restoran zincirlerinden McDonald’s, Japonya’daki restoranlarında menüsüne ‘pirinç burger’i ekliyor.

McDonald's, Japonya'daki restoranlarında menüsüne 'pirinç burger'i ekliyor, System.String[]

McDonald's, Japonya'daki restoranlarında menüsüne 'pirinç burger'i ekliyor.


Dünyanın en büyük fast food restoran zincirlerinden biri olan McDonald's, Japonya nüfusunun vazgeçilmez gıdası pirinci sandviç ekmeği yerine kullanarak müşterilerine yeni bir ürün sunacak. Pirinç burgerler şimdilik sadece akşam saatlerinde özel menü olarak Japonya genelindeki restoranlarda yer alacak.

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Japonya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:30 
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