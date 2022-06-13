McDonald's Rusya'da farklı isimle kapılarını yeniden açtı - Son Dakika
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McDonald's Rusya'da farklı isimle kapılarını yeniden açtı

13.06.2022 09:44

ABD'li ünlü yemek zinciri McDonald's, Rusya'da "Vkousno i tochka" (Lezzetli Nokta) adıyla yeniden kapılarını müşterilerine açtı.

ABD'li ünlü yemek zinciri McDonald's, Rusya'da "Vkousno i tochka" (Lezzetli Nokta) adıyla yeniden kapılarını müşterilerine açtı.

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Kaynak: DailyMotion.com

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel McDonald's Rusya'da farklı isimle kapılarını yeniden açtı - Son Dakika

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