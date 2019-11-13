McDonalds ABD'deki çalışanları tarafından cinsel taciz suçlamaları ile dava edildi

Dünyanın en büyük fast-food restoran zinciri McDonalds 12 Kasım Salı günü Amerika Bİrleşik Devletleri eyaleti Michigan'daki çalışanları tarafından dava edildi.



Restoran çalışanları tüm ülke genelindeki McDonalds restoranlarında yoğun şekilde çalışanlara yönelik cinsel taciz yaşandığını firmanın da buna göz yumduğunu ileri sürüyor.