Son Dakika Haberleri: McDonalds ABD'deki çalışanları tarafından cinsel taciz suçlamaları ile dava edildi
Son Dakika Dünya McDonalds ABD'deki çalışanları tarafından cinsel taciz suçlamaları ile dava edildi - Son Dakika Dünya

McDonalds ABD'deki çalışanları tarafından cinsel taciz suçlamaları ile dava edildi

7 saat önce

Dünyanın en büyük fast-food restoran zinciri McDonalds 12 Kasım Salı günü Amerika Bİrleşik Devletleri eyaleti Michigan'daki çalışanları tarafından dava edildi.

McDonalds ABD'deki çalışanları tarafından cinsel taciz suçlamaları ile dava edildi, System.String[]

Dünyanın en büyük fast-food restoran zinciri McDonalds 12 Kasım Salı günü Amerika Bİrleşik Devletleri eyaleti Michigan'daki çalışanları tarafından dava edildi.


Restoran çalışanları tüm ülke genelindeki McDonalds restoranlarında yoğun şekilde çalışanlara yönelik cinsel taciz yaşandığını firmanın da buna göz yumduğunu ileri sürüyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:31 
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