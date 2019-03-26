Son Dakika Haberleri: Mcgregor Emekliye Ayrıldı

Mcgregor Emekliye Ayrıldı

23 dakika önce

İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor, emekliye ayrıldı.

Mcgregor Emekliye Ayrıldı, System.String[]
İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor, emekliye ayrıldı.

Emeklilik kararını sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından duyuran 30 yaşındaki sporcu, "Karma dövüş sanatları olarak bilinen spordan emekliye ayrılıyorum. Tüm eski meslektaşlarıma bu sporda başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Karma dövüş sanatlarının en popüler sporcuları arasında yer alan McGregor, 2012'de Cage Warriors organizasyonunda tüy sıklet ve hafif sıklet kategorilerinde şampiyon oldu. Aynı başarıyı UFC (Ultimate Fighting Championship) organizasyonunda da tekrarlayarak iki sıklette kemere ulaşan İrlandalı sporcu, 2017'de kariyerini boksa yönlendirdi.

İlk boks deneyiminde, kariyerinde çıktığı tüm maçları kazanan ABD'li Floyd Mayweather'e kaybeden McGregor, son olarak geçen yıl düzenlenen hafif sıklet unvan maçında Müslüman sporcu Khabib Nurmagomedov'a mağlup olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:04 Kaynak: AA

Twitter, Conor McGregor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe Mina'yı Transfer Etmek İstiyor Fırat Aydınus'un Maaşı da Kesildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maçın Ardından Soyunma Odasına İndi Ağır Siklet Boksör Kubrat Pulev, Röportaj Verdiği Muhabiri Dudağından Öptü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 10:27:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mcgregor Emekliye Ayrıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]