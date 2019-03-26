Son Dakika Haberleri: Mcgregor Kariyerini Noktaladı

Mcgregor Kariyerini Noktaladı

1 saat önce

İSTANBUL / DHADünyaca ünlü İrlandalı karma dövüş (MMA) sanatları sporcusu Conor McGregor, kariyerine son verdiğini duyurdu.

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İSTANBUL/ DHA

Dünyaca ünlü İrlandalı karma dövüş (MMA) sanatları sporcusu Conor McGregor, kariyerine son verdiğini duyurdu.

Twitter hesabından yaptığı açıklamayla emekliye ayrıldığını belirten 30 yaşındaki sporcu, "Karma dövüş sanatları olarak bilinen spordan bugün resmi olarak emekli olmaya karar verdim. Tüm eski meslektaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.

Karma dövüş (MMA) sanatları kariyerine 2008'de başlayan McGregor, 2012'de Cage Warriors organizasyonunda tüy siklet ve hafif siklet şampiyonluğu yaşadı. 2015 yılında da UFC 194'te Jose Aldo'yu 13 saniyede nakavt ederek UFC tüy siklet şampiyonu olan McGregor, bu nakavtla da UFC unvan maçları tarihinin en hızlı nakavtının sahibi oldu. McGregor'un profesyonel boks kariyeri ise 2017'de başladı. Kariyerinde çıktığı tüm maçları kazanan ABD'li Floyd Mayweather'e kaybeden McGregor, son olarak geçen yıl gerçekleştirilen hafif sıklet unvan maçında Müslüman sporcu Khabib Nurmagomedov'a da yenilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:08 Kaynak: DHA

Spor
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