Mcgregor ringlere hızlı döndü, rakibini 40 saniyede nakavt etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Mcgregor ringlere hızlı döndü, rakibini 40 saniyede nakavt etti - Son Dakika Dünya

Mcgregor ringlere hızlı döndü, rakibini 40 saniyede nakavt etti

6 saat önce

UFC dövüşçüsü İrlandalı Conor McGregor, tüm dünyanın merakla beklediği maçta ABD'li rakibi Donald Cerrone'ı 40 saniyede nakavt ederek yeni bir rekora imza attı. Mcgregor daha önce UFC tüy siklet klasmanında rakibi Jose Aldo'yu 13 saniyede yenerek UFC tüy sıklet kemerini almıştı

Mcgregor ringlere hızlı döndü, rakibini 40 saniyede nakavt etti, System.String[]

Karma Dövüş Sanatları (UFC) dövüşçüsü İrlandalı Conor McGregor, merakla beklenen maçta ABD'li rakibi Donald Cerrone'ı 40 saniyede nakavt ederek yeni bir rekora imza attı.


Mcgregor daha önce UFC tüy siklet klasmanında rakibi Jose Aldo'yu 13 saniyede yenerek UFC tüy sıklet kemerini almıştı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Conor McGregor, Aldo, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 07:45 
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