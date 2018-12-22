Son Dakika Haberleri: Mcgurk İstifa Etti

Mcgurk İstifa Etti

49 dakika önce

ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk istifa etti.

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ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk istifa etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den tamamıyla çekilme kararının ardından ABD'de sular durulmuyor. ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk istifa etti. Trump'ı Suriye'den çekilme kararından vazgeçirmeye uğraşan Savunma Bakanı Jim Mattis de geçtiğimiz günlerde istifa etmişti.

(İAH)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 09:11 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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