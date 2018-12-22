Mcgurk İstifa Etti
49 dakika önce
ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk istifa etti.
ABD
'nin DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk
istifa etti. ABD Başkanı Donald Trump
'ın Suriye
'den tamamıyla çekilme kararının ardından ABD'de sular durulmuyor. ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk istifa etti. Trump'ı Suriye'den çekilme kararından vazgeçirmeye uğraşan Savunma Bakanı Jim Mattis
de geçtiğimiz günlerde istifa etmişti.
(İAH)
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 09:11 Kaynak: İHA
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