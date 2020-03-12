McLaren koronavirüs sebebiyle yarıştan çekildi!

McLaren takımı, bir çalışanının testinin pozitif çıkmasının ardından bu hafta sonu koşulacak sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'sinde yer almayacaklarını bildirdi.



Açıklamada, çalışanın karantinaya alındığı ve takım kararının Formula 1 ve FIA yönetimiyle paylaşıldığı aktarıldı.



17-19 Nisan tarihlerinde Çin'in ev sahipliği yapacağı sezonun 4. yarışı, koronavirüs nedeniyle ertelenmişti.



Bahreyn'de 20- 22 Mart tarihlerinde koşulacak sezonun ikinci grand prix'si ise artan sağlık endişeleri sebebiyle seyircisiz yapılacak. 2020 Bahreyn Grand Prix'si, 1950'den bu yana düzenlenen F1 tarihinde seyircisiz koşulacak ilk yarış olacak.