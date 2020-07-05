MDOB "Akdeniz Esintileri" konseriyle sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

MDOB "Akdeniz Esintileri" konseriyle sanatseverlerle buluştu

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Akdeniz Esintileri" konseriyle sanatseverlerle buluştu.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Akdeniz Esintileri" konseriyle sanatseverlerle buluştu.

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Marina Amfitiyatro'daki konser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde düzenlendi.

Konser girişinde görevliler sanatseverlerin ateşini ölçtü, tedbirlere uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Konserde oturma düzeni sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yapıldı.Konserin solistliğini MDOB sanatçısı ve başrejisörü Funda Uyanık (Soprano) ve dünyaca ünlü tenor Luciano Pavarotti'nin öğrencisi "Türk Pavarotti" olarak anılan, uluslararası birçok operada görev alan İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Hakan Aysev (Tenor) yaptı.

MDOB sanatçılarından Rufina Usmanova, Muzaffer Yoluk, Ziya Arman ile konuk sanatçılar Ferit Poyraz ve Kadir Taşur solistlere eşlik etti.

Bale sanatçıları da bazı şarkılarda sahne aldı.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede aktif görev yapan sağlık çalışanlarını da unutmayan MDOB, bu konser için davetiye başvurusunda bulunan ilk 30 sağlıkçıyı ağırladı.

Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 02:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MDOB 'Akdeniz Esintileri' konseriyle sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

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