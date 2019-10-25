Son Dakika Haberleri: MDOB, "Amadeus" balesinin prömiyerini yapacak
Son Dakika Kültür Sanat MDOB, 'Amadeus' balesinin prömiyerini yapacak

MDOB, "Amadeus" balesinin prömiyerini yapacak

35 dakika önce

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Amadeus" balesinin prömiyerini yapacak.

MDOB,

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Amadeus" balesinin prömiyerini yapacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, orkestra şefliğini Murat Kodallı'nın üstlendiği, müzikleri Kaha Tsabadze, Zurab Nadareihvili ve Ziya Arman'a ait bale Mersin Kültür Merkezi'nde yarın sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Koreografisi geçen yıl hayatını kaybeden Nugzar Magalashvili'ye ait balenin dekor ve kostüm tasarımını İsmail Dede, ışık tasarımını Tarı Deniz ait eserin sorumluluğunu Serhat Elifer üstlenecek.

Librettosunu Medeia Magalashvili'nin yazdığı ve ünlü besteci Mozart'ın hayatından kesitler sunan eserde, Burak Serkan Cebeci, Burak Kayıhan, Ilgaz Arslan, Ozan Demirbaş, Eren Keleş, Özlem Şenormanlılar, Meltem Ayar, Önder Acar, Taner Oğuzhan, Tarkan Günal ve Serin Saybaşılı sahne alacak.

Amadeus, Mersin, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:22 Kaynak: AA
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