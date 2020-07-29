MDOB "Arkeoloji Müzesi Konseri"yle sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

MDOB "Arkeoloji Müzesi Konseri"yle sanatseverlerle buluştu

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Arkeoloji Müzesi Konseri"yle sanatseverlerle bir araya geldi.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Arkeoloji Müzesi Konseri"yle sanatseverlerle bir araya geldi. Mersin Arkeoloji Müzesi'ndeki konser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde düzenlendi. Konser girişinde görevliler dinleyicilerin ateşini ölçtü, tedbirlere uymaları konusunda uyarıda bulundu. Konserin solistliğini sopranolar Saliha Aktaş, Ceren Göğüş, Avşin Dilara Kaymak ve Gülin Dönmez yaptı. Solistlere piyanoda Julia Berk eşlik etti. Yaklaşık 1 saat süren konserde, sanatçılar aryalar ve türkülerden oluşan dinletiyi sanatseverlerin beğenisine sundu.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 05:47

Kaynak: AA

Son Dakika

Son Dakika: Alanyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü

Hava topunda kafasına darbe alan Trabzonsporlu Novak, yere yığıldı

YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti

Bisikletin freni bacağına saplanan genç, kesilen parçayla hastaneye götürüldü

Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bize engellemeye kalkmasın

Yola çıkacaklar dikkat! TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu artıyor

Galatasaray, Brezilyalı stoper Maicon'u Al Nasr'a satıyor

Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse

Spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan çarpıcı sözler: Ali Koç'u mahkemeye verdim

Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi

Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı

Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü

Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi

Sağlık Bakanı Koca: Aşının geliştirilmesi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde mümkün olabilir

Koronavirüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kocası tarafından kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı