Son Dakika Haberleri: MDOB "Arşın Mal Alan Opereti"ni sahneledi
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MDOB "Arşın Mal Alan Opereti"ni sahneledi

12 dakika önce

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Arşın Mal Alan" operetini seyircisiyle buluşturdu.

MDOB

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Arşın Mal Alan" operetini seyircisiyle buluşturdu.

Orkestra ve koro şefliğini Anıl Aydın, rejisörlüğünü Melih Öztürk'ün gerçekleştirdiği operet, Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Eserin koreografisini Berna Turhan, dekor ve kostüm tasarımlarını Alev Tol, ışık tasarımını Barış Arslan üstlendi.

Eserde, Ayşegül Devrim Dinçer, Baran Taner, Hakan Yıldız, Özlem Pamuk, Korhan Dinçer, Ayşin Alev Lal, Orhan Güllüler, Zeynep Özgür Yılmaz rol aldı.

Koreografisiyle dikkati çeken ve büyük beğeni toplayan 2 perdelik eser, sanatseverler tarafından ilgiyle izlendi.


Eserde, genç bir tüccarın kumaş satıcısı kılığında kapı kapı dolaşırken girdiği bir evdeki kıza aşık oluşunun hikayesi anlatıldı.

Melih Öztürk, Mersin, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:06 Kaynak: AA
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