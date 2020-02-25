MDOB "Aşk İksiri"ni sanatseverlerin beğenisine sundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel MDOB 'Aşk İksiri'ni sanatseverlerin beğenisine sundu - Son Dakika

MDOB "Aşk İksiri"ni sanatseverlerin beğenisine sundu

6 saat önce

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), İtalyan besteci Gaetano Donizetti'nin "Aşk İksiri" komik operasını sahneledi.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), İtalyan besteci Gaetano Donizetti'nin "Aşk İksiri" komik operasını sahneledi.

Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan operanın rejisörlüğünü Yekta Kara, orkestra şefliğini Nezih Seçkin, dekor tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımını Şanda Zıpçı, ışık tasarımını Tarı Deniz yaptı.

Koro şefliğini Anıl Aydın'ın üstlendiği 2 perdelik komik operada, başlıca rolleri Funda Uyanık, Bülent Bezdüz, Kazım Erdem Özdemir, Faik Mansuroğlu ve Pınar Duygu Çınar paylaştı.

Librettosu Felice Romani tarafından yazılan eser, Napoli'de bir kafede garsonluk yapan Nemorino'nun patronu Adina'ya olan aşkını anlatıyor.

Sanatseverler, gösterimin sonunda sanatçıları uzun süre alkışladı.

MDOB Aşk İksiri ni sanatseverlerin beğenisine sundu

Gaetano Donizetti, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:55 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

NATO'nun savaş tatbikatı Dynamic Manta-2020, Türkiye'nin de güçlü katılımıyla başladı
İspanya'ya tatile gelen doktorda koronavirüs tespit edildi, oteldeki 1000 kişi karantinaya alındı 5 yıl önce aldığı T plaka başına bela oldu! Ne satabiliyor ne de kullanabiliyor Sağlık Bakanı Koca: İran'dan getirilen Türklerde şu ana kadar koronavirüs tespit edilmedi

Son Dakika Haberleri
00:55 Başarılı oyuncu Uğur Aslan, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
00:30 Hercai'nin Melikesi'nden itiraf geldi: Hayatımı erkekler tarafından aşağılanarak geçirdim
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 05:26:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MDOB "Aşk İksiri"ni sanatseverlerin beğenisine sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]