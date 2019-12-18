MDOB "Aşk İksiri" operasını sahneledi - Son Dakika
Son Dakika Magazin MDOB 'Aşk İksiri' operasını sahneledi - Son Dakika Magazin

MDOB "Aşk İksiri" operasını sahneledi

6 saat önce

Dünya prömiyeri 1932 yılında Milano'da, Türkiye prömiyeri 1952'de Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde gerçekleştirilen opera, modern yorumuyla Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

MDOB

Dünya prömiyeri 1932 yılında Milano'da, Türkiye prömiyeri 1952'de Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde gerçekleştirilen opera, modern yorumuyla Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.


Operanın rejisörlüğünü Yekta Kara, orkestra şefliğini Nezih Seçkin, dekor tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımını Şanda Zıpçı ve ışık tasarımını da Tarı Deniz yaptı.


Koro şefliğini Anıl Aydın'ın üstlendiği 2 perdelik komik operada, başlıca rolleri Funda Uyanık, Bülent Bezdüz, Kazım Erdem Özdemir, Faik Mansuroğlu ve Gülin Dönmez paylaştı. Librettosu Felice Romani tarafından yazılan eser, Napoli'de bir kafede garsonluk yapan Nemorino'nun, patronu Adina'ya olan aşkını anlatıyor.

Türkiye, Ankara, Milano, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yunanistan, Türkiye'ye karşı ABD ve İsrail'den SİHA alıyor
Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir Türkiye'de son 24 saat içinde 4 kişi intihar etti!

Son Dakika Haberleri
22:56 Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Osman Bey, Sofia ve Kalanoz'u pusuya düşürüyor - Son Dakika Magazin
22:10 Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, sevgilisi Kemal Ayvaz ile evlendi - Son Dakika Magazin
21:39 Dövmenin belgeseli anlatılacak! - Son Dakika Magazin
21:39 Anne-oğul baş başa - Son Dakika Magazin
20:13 Rize'nin yengesi Irina Morozyuk çıplak pozunu paylaştı, sosyal medya yıkıldı - Son Dakika Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 23:03:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MDOB "Aşk İksiri" operasını sahneledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]