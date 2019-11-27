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Son Dakika Güncel MDOB, 'Aşk İksiri' operasının prömiyerini yapacak - Son Dakika

MDOB, 'Aşk İksiri' operasının prömiyerini yapacak

7 saat önce

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), İtalyan besteci Gaetano Donizetti'nin 'Aşk İksiri' komik operasının prömiyerini gerçekleştirecek.

MDOB, 'Aşk İksiri' operasının prömiyerini yapacak, System.String[]

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), İtalyan besteci Gaetano Donizetti'nin 'Aşk İksiri' komik operasının prömiyerini gerçekleştirecek.


MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Aşk İksiri operasının prömiyeri, yarın akşam Kültür Merkezi Sahnesinde yapılacak. Dünya prömiyeri 1932 yılında Milano'da, Türkiye prömiyeri 1952 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesinde yapılan eser, Mersin'de bu kez modern yorumla sahnelenecek.


Librettosu Felice Romani tarafından yazılan eserin rejisörlüğünü Yekta Kara, orkestra şefliğini Nezih Seçkin yapıyor. Eserin rejisör yardımcılığını Esra Tütüncüoğlu üstleniyor. Dekor tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımını Şanda Zıpçı, ışık tasarımını Tarı Deniz'in yaptığı 2 perdelik 'Aşk İksiri' komik operasının koro şefliğini ise Anıl Aydın yürütüyor.


Eserde başlıca rolleri; Sevil Erçak Turgut, Funda Uyanık, Bülent Bezdüz, Baran Taner, Kazım Erdem Özdemir, Cengiz Sayın, Serkan Sevinç, Arda Aktar, Serkan Karagöz, Faik Mansuroğlu, Pınar Duygu Çınar, Gülin Dönmez ve Ceren Göğüş paylaşıyor. - MERSİN

Gaetano Donizetti, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:03 Kaynak: İHA
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