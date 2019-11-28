Son Dakika Haberleri: MDOB "Aşk İksiri" operasının prömiyerini yaptı
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MDOB "Aşk İksiri" operasının prömiyerini yaptı

6 saat önce

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), İtalyan besteci Gaetano Donizetti'nin "Aşk İksiri" operasının prömiyerini gerçekleştirdi.

MDOB

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), İtalyan besteci Gaetano Donizetti'nin "Aşk İksiri" operasının prömiyerini gerçekleştirdi.

Dünya prömiyeri 1932 yılında Milano'da, Türkiye prömiyeri 1952'de Ankara Devlet Opera ve Balesinde yapılan opera, modern yorumuyla Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Operanın rejisörlüğünü Yekta Kara, orkestra şefliğini Nezih Seçkin, dekor tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımını Şanda Zıpçı ve ışık tasarımını da Tarı Deniz yaptı.

Koro şefliğini Anıl Aydın'ın üstlendiği 2 perdelik komik operada, başlıca rolleri Sevil Erçak Turgut, Funda Uyanık, Bülent Bezdüz, Baran Taner, Kazım Erdem Özdemir, Cengiz Sayın, Serkan Sevinç, Arda Aktar, Serkan Karagöz, Faik Mansuroğlu, Pınar Duygu Çınar, Gülin Dönmez ve Ceren Göğüş paylaştı.

Librettosu Felice Romani tarafından yazılan eser, Napoli'de bir kafede garsonluk yapan Nemorino'nun, patronu Adina'ya olan aşkını anlatıyor.

Eser, 30 Kasım'da tekrar sahnelenecek.

Gaetano Donizetti, Mersin, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:52 Kaynak: AA
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