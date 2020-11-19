MDOB "Bir Mozart Profili" konseriyle sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika

MDOB "Bir Mozart Profili" konseriyle sanatseverlerle buluşacak

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Bir Mozart Profili" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Bir Mozart Profili" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak. MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, konser 24 Kasım saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek. Mozart'ın seçme aryalarının seslendirileceği konserde, piyanoda Nezih Seçkin ve bariton Cengiz Sayun sahne alacak. Sanatçılara MDOB orkestrası eşlik edecek. Programda, sosyal mesafe kuralına göre oturma düzeni yapılacak, hijyen ve maske koşullarına dikkat edilecek.

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