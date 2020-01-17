Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), koreografik sahne kantatı formunda yenilenen "Carmina Burana"yı sanatseverlerle buluşturacak.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, 21 Ocak'ta Mersin Kültür Merkezi'ndeki gösterimde, orkestra şefliğini Cemi'i Can Deliorman yapacak.

Rejisörlüğünü ve koreografisini Mehmet Balkan'ın, koreografi asistanlığını Serbülent Biçer ve Kürşat Kılıç, reji asistanlığını da Soner Fahlioğulları'nın üstleneceği eserin koro şefliğinde ise Serhat Kaya yer alacak.

Çocuk korosu şefliğini Reyhan Bezdüz'ün yapacağı balede, solist olarak Funda Uyanık (Soprano), Ufuk Toker (Tenor), Faik Mansuroğlu (Bariton) ile Özlem Şenormanlılar, Ender Üçdemir, Ozan Demirbaş ve Tutku Barın Tümen sahne alacak.

Solistlere, Mersin Devlet Opera ve Balesi orkestra ve korosu eşlik edecek.

Koreograf ve rejisör Mehmet Balkan'ın yorumuyla koreografik sahne kantatı formunda yenilenen eser, müziklerinin yanı sıra dekor, kostüm ve ışıklarıyla dikkati çekecek.