Son Dakika Haberleri: MDOB "Carmina Burana"yı sanatseverlerin beğenisine sundu
Son Dakika Kültür Sanat MDOB 'Carmina Burana'yı sanatseverlerin beğenisine sundu - Son Dakika

MDOB "Carmina Burana"yı sanatseverlerin beğenisine sundu

6 saat önce

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) koreografik sahne kantatı formunda yenilenen "Carmina Burana"yı sahneledi.

MDOB

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) koreografik sahne kantatı formunda yenilenen "Carmina Burana"yı sahneledi.

Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan, güçlü müzikleri, etkileyici dekor ve kostüm tasarımıyla sahnelenen eserin koreografi ve rejisörlüğünü Mehmet Balkan yaptı.

Orkestra şefliğini Cemi'i Can Deliorman'ın yaptığı eserin koreografi asistanlığını Serbülent Biçer ve Kürşat Kılıç, reji asistanlığını Soner Fahlioğulları, koro şefliğini Serhat Kaya, çocuk korosu şefliğini Reyhan Bezdüz üstlendi.

Soprano Saliha Aktaş, tenor Erdem Erdoğan bariton Hulusi Polat, bale solistleri Özlem Şenormanlılar, Ender Üçdemir, Ozan Demirbaş ve Tutku Barın Tümen'in yer aldığı eserde, MDOB orkestrası ve korosu da sanatçılara eşlik etti.

Eser, sanatseverlerden beğeni aldı.

Mehmet Balkan, Mersin, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarlayı süren çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait erzak küpünü gün yüzüne çıkardı
Çukur'da Yavuz Çoban rolünü oynayan Salih Kalyon, diziye veda etti Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: Pişman değilim Hadise'nin cesur paylaşımı sosyal medyada olay oldu! Binlerce beğeni aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 05:18:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MDOB "Carmina Burana"yı sanatseverlerin beğenisine sundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]