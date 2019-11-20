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MDOB'dan "Cahit Berkay ve Yeşilçam Film Müzikleri Konseri"

6 saat önce

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Cahit Berkay ve Yeşilçam Film Müzikleri Konseri" verdi.

MDOB'dan

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Cahit Berkay ve Yeşilçam Film Müzikleri Konseri" verdi.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserin orkestra şefliğini Serdar Yalçın, solistliğini sanatçı Cahit Berkay, anlatıcılığını Hande Taban üstlendi.

MDOB Orkestrasının da yer aldığı konserin konzertmeisterliğini Marina Kvlividze yaptı.

Konserde Melih Kibar, Cahit Berkay ve Moğollar, Yalçın Tura, Santuri Ethem Efendi ve Kemani Sebuh Simonyan gibi bestecilerin eserleri seslendirildi.


Etkinlikte, Aile Şerefi, Neşeli Günler, Al Yazmalım, Devlerin Aşkı, Kılıbık, Çiçek Abbas, Hülya, Dila Hatun, Umutsuzlar, Süt Kardeşler, Hababam Sınıfı, Bu Nasıl Dünya ve Güler Misin Ağlar Mısın filmlerinin müzikleri dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Konserde "Bu Nasıl Dünya" adlı eserle hayatta olmayan Yeşilçam'ın emektarları anıldı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde sanatçıların performansları uzun süre alkışlandı.

Etkinlikte konuşan Cahit Berkay, şarkıların hatıraları canlandırdığını söyledi. Berkay, sadece kendisinin değil başka isimlerin de film müziklerinde emekleri olduğunu belirterek, alkışların onlara gittiği kaydetti.

Cahit Berkay, Berkay Şahin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:48 Kaynak: AA
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