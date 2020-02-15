Mdob'dan muhteşem konser - Son Dakika
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Mdob'dan muhteşem konser

6 saat önce

MDOB'dan muhteşem konserMustafa ERCAN / MERSİN,(DHA) - MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel 'Sevgiliye Sürpriz Film Müzikleri' konseri büyük ilgi gördü.

MDOB'dan muhteşem konser

Mustafa ERCAN/ MERSİN,(DHA) - MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel 'Sevgiliye Sürpriz Film Müzikleri' konseri büyük ilgi gördü.

Mdob'dan muhteşem konser

Sevgililer Günü, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:37 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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