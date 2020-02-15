Mdob'dan muhteşem konser - Son Dakika

Mdob'dan muhteşem konser
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MDOB'dan muhteşem konserMustafa ERCAN / MERSİN,(DHA) - MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel 'Sevgiliye Sürpriz Film Müzikleri' konseri büyük ilgi gördü.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:37 Kaynak: DHA
MDOB'dan muhteşem konser
Mustafa ERCAN/ MERSİN,(DHA) - MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel 'Sevgiliye Sürpriz Film Müzikleri' konseri büyük ilgi gördü.
Son Dakika Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi Eşiyle barışmak için Sevgililer Günü'nde için pankart açan adam, şikayet edilince soluğu karakolda aldı Ali Babacan'ın 3 kez ertelenen yeni partisinin kuruluş tarihi belli oldu Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı