MDOB'dan 'Sevgililer Günü'ne özel muhteşem konser - Son Dakika

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel 'Sevgiliye Sürpriz Film Müzikleri' konseri büyük ilgi gördü.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde, müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konsere, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, MDOB Müdürü ve Sanat Yönetmen Vekili Serbülent Biçer'in yanı sıra yaklaşık bin 400 kişi katıldı.

Konser sonunda konuşan orkestra şefi Kesem Esemen, "Harika bir konserdi, salon ağzına kadar doluydu. Yüzüklerin Efendisinden, E.T, Harry Potter, Geleceğe dönüş ve daha nicelerini seslendirdik. Harika duygular, Mersin içinde çok güzel bir konser oldu. Umarım tekrarını gerçekleştiririz" dedi.