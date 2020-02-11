MDOB'den senfonik Neşet Ertaş konseri - Son Dakika
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MDOB'den senfonik Neşet Ertaş konseri

7 saat önce

MERSİN Devlet Opera ve Balesi, 'Senfonik Neşet Ertaş Türküleri' konseri düzenliyor.

MDOB'den senfonik Neşet Ertaş konseri, System.String[]

MERSİN Devlet Opera ve Balesi, 'Senfonik Neşet Ertaş Türküleri' konseri düzenliyor.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde 18 Şubat Salı günü saat 20.00'de düzenlenecek konserin  orkestra şefliğini, Neşet Ertaş'ın eserlerini senfonik şekilde yeniden düzenleyen Serdar Yalçın, koro şefliğini Anıl Aydın yapıyor. Mersin Devlet Opera Orkestrası ve Korosu'nun yer aldığı eserde, TRT İstanbul Radyosu sanatçısı Umut Akyürek konuk sanatçı olarak eşlik ediyor. Konserde Nihan Çetin Aydın (Mezzo-soprano), Bülent Bezdüz (Tenor) ve Zafer Erdaş (Bas) solist olarak yer alıyor.

Programda Ahirim Sensin, Neredesin Sen, Gönül Dağı, Yazımı Kışa Çevirdin, Al Elma Boyanır mı, Mühür Gözlüm, Niye Çattın Kaşlarını, Dertli Yoldaş, Zahidem, Doyulur mu, Kesik Çayır Biçilir mi, Dane Dane Benleri Var, Ah Yalan Dünya ve Yanıyorum eserleri yer alıyor.

1938 yılında Kırşehir' in Çiçekdağı'nda doğan Ertaş, Abdallık geleneğinin son büyük temsilcisidir. Babasıyla düğünlerde saz çalıp türkü söyleyerek müziğe başlayan ozan, 'Bozkırın Tezenesi' olarak da bilinir. Unesco tarafından 'Yaşayan İnsan Hazinesi' kabul edilen Ertaş'ın bağlamadaki tavrı ve türküleri konservatuarlarda ders olarak okutuluyor.


Mersin, Aydın, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:13 Kaynak: DHA
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