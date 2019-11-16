Son Dakika Haberleri: MDOB "Frida" balesini sahneledi
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MDOB "Frida" balesini sahneledi

6 saat önce

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), dünyaca ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun yaşam öyküsünün anlatıldığı "Frida" isimli eseri sanatseverlerin beğenisine sundu.

MDOB

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), dünyaca ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun yaşam öyküsünün anlatıldığı "Frida" isimli eseri sanatseverlerin beğenisine sundu.

MDOB tarafından Mersin Kültür Merkezi'nde sunulan iki perdelik eser, kapalı gişe sahnelendi.

Koreografisini Özgür Adam İnanç'ın yaptığı eserin orkestra şefliğini Burak Şatana, dramaturjisini Füsun Ataman Berke, dekor tasarımını Aykut Öz, kostüm tasarımını Tülay Şimşek, ışık tasarımını Tarı Deniz üstlendi.


Frida'nın çocukluğu ve gençliğini Tutku Barın Tümen'in, olgunluk dönemlerini de Özlem Şenormanlılar'ın canlandırdığı eserde, Ozan Demirbaş, Burak Serkan Cebeci ve Ender Üçdemir rol aldı.

Eserde, küçük yaşta geçirdiği ağır sağlık sorunlarına karşı resim yaparak hayata tutunan Frida Kahlo'nun yaşam öyküsü anlatılıyor.

Frida Kahlo, Mersin, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:30 Kaynak: AA
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