MDOB "Hamlet" balesini sahneledi - Son Dakika
Son Dakika Magazin MDOB 'Hamlet' balesini sahneledi - Son Dakika Magazin

MDOB "Hamlet" balesini sahneledi

6 saat önce

Mersin Kültür Merkezi'nde kapalı gişe gerçekleştirilen 2 perdelik gösteri, büyük beğeni topladı.

MDOB

Mersin Kültür Merkezi'nde kapalı gişe gerçekleştirilen 2 perdelik gösteri, büyük beğeni topladı.Proje çalışmaları libretto yazarı Medeia Magalashvili tarafından sürdürülen eserin orkestra şefliğini Murat Kodallı yaptı.


Eserin rejisörlüğünü ve koreografisini geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Nugzar Magalashvili, dekor tasarımını Savaş Camgöz, kostüm tasarımını Sevtaç Demirer, ışık tasarımını Tarı Deniz, koreografi asistanlığı Serhat Güdül, Özge Ataman Bahardoğan, repetitörlüğünü Serbülent Biçer, Özlem Şenormanlılar, Ender Üçdemir, Vasili Kiritsa, Mahmut Akyol ve Burak Kayıhan üstlendi.


Eserde, Ozan Demirbaş, Tugay Ak, Tutku Tümen, Özlem Şenormanlılar, Serhat Elifer, Burak Sercan Cebeci, Mahmut Akyol ve Miray Boyacıoğlu rol aldı.

Mahmut Akyol, Mersin, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:04 
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