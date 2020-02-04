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MDOB 'Şekeronya' müzikalini Gaziantep'te sahneleyecek
6 saat önce
Masal ülkesi Şekeronya'dan kaçan haylaz çocuk Fırıldak'ın eve dönüş hikayesini anlatan, müzikleri Murat Cem Orhan'a ait eserin koreografisini Berna Turhan İleri, dekor ve kostüm tasarımını Özlem Kurtdere, ışık tasarımını ise Barış Arslan üstlenecek.
Masal ülkesi Şekeronya'dan kaçan haylaz çocuk Fırıldak'ın eve dönüş hikayesini anlatan, müzikleri Murat Cem Orhan'a ait eserin koreografisini Berna Turhan İleri, dekor ve kostüm tasarımını Özlem Kurtdere, ışık tasarımını ise Barış Arslan üstlenecek.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:07
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