MDOB 'Şekeronya' müzikalini Gaziantep'te sahneleyecek - Son Dakika
Son Dakika Magazin MDOB 'Şekeronya' müzikalini Gaziantep'te sahneleyecek - Son Dakika Magazin

MDOB 'Şekeronya' müzikalini Gaziantep'te sahneleyecek

6 saat önce

Masal ülkesi Şekeronya'dan kaçan haylaz çocuk Fırıldak'ın eve dönüş hikayesini anlatan, müzikleri Murat Cem Orhan'a ait eserin koreografisini Berna Turhan İleri, dekor ve kostüm tasarımını Özlem Kurtdere, ışık tasarımını ise Barış Arslan üstlenecek.

MDOB 'Şekeronya' müzikalini Gaziantep'te sahneleyecek, System.String[]

Masal ülkesi Şekeronya'dan kaçan haylaz çocuk Fırıldak'ın eve dönüş hikayesini anlatan, müzikleri Murat Cem Orhan'a ait eserin koreografisini Berna Turhan İleri, dekor ve kostüm tasarımını Özlem Kurtdere, ışık tasarımını ise Barış Arslan üstlenecek.

Murat Cem, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:07 
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