Geçmişin analog müzik tanımının yaratıcılıkla buluştuğu projede, Deniz Özaydın, Evrim Akyay, Ejder- Deniz Keskin , Ebru Cansız ve Işıl Bıçakçı'nın hazırladığı beş koreografi sunulacak.

Geçen sezon "Elektronika" projesi ile ilgi gören MDTist, yeni sezonda da "Dans Ana-Log" ile sahne alacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

İBB, Erdoğan'ın da sert sözlerle yüklendiği proje iptali konusunda kendisini savundu

İstanbul için korkutan deprem uyarısı: 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaştı