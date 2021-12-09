MDTistanbul, AKM'de sanatseverlerle bir araya gelecek - Son Dakika

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin Modern Dans Topluluğu "MDTistanbul", Atatürk Kültür Merkezi'nin çok amaçlı salonunda "4x8 Mini Platform" etkinliği ile seyircilerle buluşacak.

MDTistanbul'un ilk performansı 11 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

4x8 Mini Platform'da, MDTistanbul'un içinden yetişen genç koreograflar, yeni koreografi çalışmalarını sahneleyebilmeleri için fırsat buluyor.

Diğer taraftan bağımsız çalışan modern dans üreticileri de MDTist dansçılarının yetenekleri ile koreografilerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

MDTistanbul, 4 x 8 m boyutlarındaki mini sahnede, modern dans içerisinde sade ve samimi performanslarıyla seyirci karşısına çıkacak.

İlk Mini-Platform'da, Chiara Giorda, Ferhat Güneş, Kamola Rashidova ve İsmet Köroğlu'nun çalışmaları sergilenecek.

Etkinlik, 25 Aralık'ta da AKM'de tekrar izleyicilerle buluşacak.