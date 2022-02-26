MEB, 10 ayda 68 bin öğretmene ilk yardım eğitimi verdi - Son Dakika
Üye Girişi

MEB, 10 ayda 68 bin öğretmene ilk yardım eğitimi verdi

26.02.2022 10:41
MEB, 10 ayda 68 bin öğretmene ilk yardım eğitimi verdi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 10 ayda 68 bin 304 öğretmene ilk yardım eğitimi verildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 10 ayda 68 bin 304 öğretmene ilk yardım eğitimi verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığı, İlk Yardım Eğitici Eğitim Merkezinin katkılarıyla 81 ilde 8 saat teorik ve 8 saat uygulamalı olmak üzere 16 saatten oluşan eğitim programı düzenledi.

Eğitimlerde genel ilk yardım bilgilerinin yanında, "hava yolu tıkanıklığı, kanama, şok ve yaralanma, ısı dengesi bozuklukları, bayılma, bilinç bozukluğu, yüksek ateş, zehirlenme, hayvan ısırmaları, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçması, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım" konu başlıkları ele alındı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim ve çalışma ortamlarında sağlıklı şartların oluşturulması için gerekli tüm önlemleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Okullarda acil bir durumda öğretmenlerin uygulayacağı ilk ve acil sağlık desteğinin kritik önem taşıdığına dikkati çeken Özer, bu doğrultuda öğretmenlere yönelik düzenlenen ilk yardım eğitiminde büyük bir aşama kaydettiklerini bildirdi.

Bakan Özer, 68 bin 304 öğretmenin ilk yardım teorik ve uygulamalı eğitimlerini başarıyla tamamladığını belirterek "Bu yıl hedefimiz, 100 bin öğretmenimize eğitim vermek ve öğrencilerimizin ilk yardım kültürüyle hayata hazırlanmaları, evlerinde ve sosyal hayatta ilk yardım bilincini geliştirmeleri. Bu kapsamda velilerimizin de kısa süre içinde ilk yardım eğitimlerini almalarını sağlayacağız." değerlendirmesini yaptı.

İlk yardım eğitimlerini öncelikli olarak pansiyonlu okullar, okul öncesi eğitim okulları, özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlere yönelik olarak devam ettirmeyi planladıklarını belirten Bakan Özer, eğitimlerde başarı gösteren öğretmenlerin "ilk yardımcı" belgelerini alarak olası sel, deprem gibi afet durumlarının yönetilmesi için oluşturulan acil durum ekiplerinde de görev yapabileceğini kaydetti.

YORUMLAR
500
Afşin Belediyesinden 54 okula spor malzemesi desteği Afşin Belediyesinden 54 okula spor malzemesi desteği Fransa'da yarasını tedaviye gelen acil yardım görevlilerini darbeden saldırgana ceza Fransa'da yarasını tedaviye gelen acil yardım görevlilerini darbeden saldırgana ceza

milli eğitim bakanlığı, İlk Yardım, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEB, 10 ayda 68 bin öğretmene ilk yardım eğitimi verdi - Son Dakika


Son Dakika
10:43 İşte Rusya'nın bahsettiği Neonazi gruplarından biri! Azov Taburu sahada! Amaçları beyaz ırkın üstünlüğü!
10:29 Gökçe Bahadır gelinliğinin üstüne siyah bant taktı! Sosyal medya "neden siyah" tartışmasına girdi
10:13 Çeçenler ikiye bölündü: Kadirov Rusya'nın yanında, muhalifleri Ukrayna saflarında!
10:08 Selahattin Demirtaş: HDP'yi kapatmak isteyenler bunun siyasi sonuçlarını düşünsün, HDP seçmeni boykot yapmaz!
09:58 Afrikalı seyyar satıcının arabasının önüne yazdığı notu öğrenenler mest oluyor
09:41 Zelenski yeni güne yeni videoyla başladı: Buradayım!
09:37 Bursa'da öyle bir kaza yaşandı ki, 7 milyonluk Ferrari hurdaya döndü!
09:13 Savaşta son durum: Kiev sokaklarında aktif çatışmalar başladı! Büyükelçilik duyurdu
09:02 Şanlıurfa'da bir müzik öğretmeni, öğrencilerle sıra gecesi düzenledi
08:58 Ölümünden sonra miras kavgası başlamıştı! Haydar Dümen'in kimsenin tanımadığı 3 çocuğundan, üvey annelerine büyük tepki!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 10:48:08. #1.13#
SON DAKİKA: MEB, 10 ayda 68 bin öğretmene ilk yardım eğitimi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement