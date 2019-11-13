Son Dakika Haberleri: MEB: "10 Kasım Atatürk'ü anma programını anlamından uzaklaştırarak, pedagojik açıdan kabul edilemez...
Son Dakika Güncel MEB: '10 Kasım Atatürk'ü anma programını anlamından uzaklaştırarak, pedagojik açıdan kabul edilemez... - Son Dakika

MEB: "10 Kasım Atatürk'ü anma programını anlamından uzaklaştırarak, pedagojik açıdan kabul edilemez...

6 saat önce

MEB: "10 Kasım Atatürk'ü anma programını anlamından uzaklaştırarak, pedagojik açıdan kabul edilemez bir algıya sebebiyet veren söz konusu etkinlikle ilgili inceleme/soruşturma başlatılmıştır.

MEB:

MEB: "10 Kasım Atatürk'ü anma programını anlamından uzaklaştırarak, pedagojik açıdan kabul edilemez bir algıya sebebiyet veren söz konusu etkinlikle ilgili inceleme/soruşturma başlatılmıştır." - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, MEB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk'e benzerliğiyle bilinen Göksel Kaya'nın tartışma yaratan fotoğrafı gerçek çıktı
Milli Eğitim Bakanlığı, tepki çeken Atatürk'ü anma etkinliğine inceleme başlattı Ahmet Türk hastaneye kaldırıldı TRT muhabiri, ABD'de PKK yandaşının saldırısına uğradı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 21:12:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MEB: "10 Kasım Atatürk'ü anma programını anlamından uzaklaştırarak, pedagojik açıdan kabul edilemez...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]