Son Dakika Haberleri: MEB "10 Kasım Programı"na yönelik soruşturma kapsamında okul müdürlerini görevden uzaklaştırdı
Son Dakika Güncel MEB '10 Kasım Programı'na yönelik soruşturma kapsamında okul müdürlerini görevden uzaklaştırdı - Son Dakika

MEB "10 Kasım Programı"na yönelik soruşturma kapsamında okul müdürlerini görevden uzaklaştırdı

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bazı okulların müdürleri hakkında görevden uzaklaştırma kararı alındı.

MEB

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bazı okulların müdürleri hakkında görevden uzaklaştırma kararı alındı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında, bazı okullarda günün anlam ve öneminden uzak ve kamuoyunda olumsuz algıya sebebiyet veren nitelikte etkinliklere yer verildiğinin tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bakanlık Maarif Müfettişlerince titizlikle soruşturulmakta olan konunun hassasiyetine binaen, etkinliğin icra edildiği okulların müdürleri hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınmıştır. Soruşturma süreci hassasiyetle ve en kısa sürede tamamlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:32 Kaynak: AA
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