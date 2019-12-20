MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için takvimi açıkladı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 yılında 20 bin sözleşmeli öğretmen alacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuruların 6-10 Ocak 2020 tarihinde alınacağını duyurdu. Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla 'Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik' kapsamında sözleşmeli öğretmen atamak üzere başvuru alınacağını belirten Bakanlık, www.personel.meb.gov.tr üzerinden atamaya ilişkin başvuru kılavuzu yayımladı. Başvuru için 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak yeterli olacak.

79 farklı branştan toplam 19 bin 921 atama yapacağını duyuran Bakanlık, ayrıca beden eğitimi alanına ayrılan toplam 790 kontenjanın 79'unun daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atama işlemi için kullanılacağını açıkladı. Buna göre en çok atama 3 bin 7 kişilik kontenjanla sınıf öğretmenliğine yapılacak. Sınıf öğretmenliğini bin 836 kişilik kontenjanıyla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 731 kişilik kontenjanıyla İngilizce öğretmenliği, bin 699 kişilik kontenjanıyla ilköğretim matematik öğretmenliği takip ediyor. Aralarında Fransızca öğretmenliği, Rusça öğretmenliği gibi derslerin de bulunduğu 22 branşın her birinden sadece 1 öğretmen ataması yapılacak. Temel derslerden olan Türkçe öğretmenliğinden bin 293, fen bilimlerinden bin 2, matematik öğretmenliğinden 501, sosyal bilgiler öğretmenliğinden 684, coğrafya öğretmenliğinden 147, fizik öğretmenliğinden 156, tarih öğretmenliğinden 197 atama yapılacak. Felsefe grubunda ise felsefe öğretmenliğinden 136, psikoloji öğretmenliğinden 2 atama yapılacak.

Sözlü sınavın da uygulanacağı atama işlemleri sırasında 17 farklı sözlü sınav merkezi seçildi. Bunlar Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Kocaeli, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van olarak belirtildi. Takvim şöyle:

"06-10 Ocak 2020: Ön başvuru alınması, sözlü sınav merkezlerinin ilanı, sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınması.

21 Ocak 2020: Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı.

05-22 Şubat 2020: Sözlü sınavların yapılması.

25 Şubat 2020: Sözlü sınav sonuçlarının ilanı.

26- 28 Şubat 2020: Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazların alınması.

06 Mart 2020: Sözlü sınav sonuçlarının itirazlarının sonuçlanması.

09-13 Mart 2020: Atama tercihlerinin alınması.

18 Mart 2020: Atama sonuçlarının açıklanması"

(Emin Kuvat/İHA)