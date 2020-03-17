MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını yarın açıklayacak - Son Dakika
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MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını yarın açıklayacak

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını yarın gerçekleştirecek.

MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını yarın açıklayacak, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını yarın gerçekleştirecek.

Bakanlık, 9-13 Mart'ta tercihleri alınan kadrolar için 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama sonuçlarını yarın duyuracak.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:22 Kaynak: AA
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