MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını yarın açıklayacak - Son Dakika

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MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını yarın açıklayacak
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını yarın gerçekleştirecek.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:22 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını yarın gerçekleştirecek.
Bakanlık, 9-13 Mart'ta tercihleri alınan kadrolar için 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama sonuçlarını yarın duyuracak.
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