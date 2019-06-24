Son Dakika Haberleri: MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama takvimini açıkladı
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MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama takvimini açıkladı

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimi açıklandı.

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama takvimini açıkladı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimi açıklandı.
Bakanlığın internet sitesinden açıklanan "2019 mart sözleşmeli öğretmen atama duyurusu çerçevesinde başvuranların tercih ve atama işlemine ilişkin takvim"e göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak.
Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 07:45 Kaynak: AA
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